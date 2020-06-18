AİHM, Yunanistan'ın Batı Trakyalı kadına tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AİHM, Yunanistan'ın Batı Trakyalı kadına tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Batı Trakya Müslüman Türk toplumu mensubu bir kadının miras davasında şeriat hukukunun uygulanmasına itirazı üzerine açtığı davada daha önce haksız bulunan Yunanistan'ın 56 bin 931,69 avro tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.

AİHM, Yunanistan'ın Batı Trakyalı kadına tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi
18.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:18

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Batı Trakya Müslüman Türk toplumu mensubu bir kadının miras davasında şeriat hukukunun uygulanmasına itirazı üzerine açtığı davada daha önce haksız bulunan Yunanistan'ın 56 bin 931,69 avro tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.

AİHM, Batı Trakya Müslüman Türk toplumu mensubu Hatice Molla Salih'in miras davasında haksız bulduğu Yunanistan'ın tazminat kararını açıkladı.

Mahkeme, Yunanistan'ın Salih'e 41 bin 103,35 avro maddi, 10 bin avro manevi ve 5 bin 828,33 avro mahkeme masrafları ödemesi gerektiğine karar verdi.

Kararda, Yunanistan'ın ayrıca kocasından kalan mirasın Salih'e verilmesi için gerekli önlemleri alması gerektiği belirtildi.

AİHM, Yunanistan'ı haksız bulmuştu

Salih, 2008'de vefat eden kocasıyla noterde hazırladıkları vasiyetnameye akrabalarının itirazı üzerine Yunanistan'da hukuki süreç başlatmış, Yüksek Mahkemeye (Arios Pagos) götürülen davada Yunan yargısı Salih'i haksız bulmuştu.

Salih, bunun üzerine davayı 2014 yılında AİHM'e taşımıştı.

AİHM, Aralık 2018'de Salih'in miras davasında şeriat hukukunun uygulanmasına itirazı üzerine açtığı davada Yunanistan'ı haksız bulmuştu. Mahkeme, kocası ile Yunan hukukuna göre yaptıkları miras paylaşımına, eşinin vefatının ardından diğer akrabalarının itiraz etmesi üzerine çıkan anlaşmazlığı mahkemeye taşıyan Salih lehinde karar vermişti.

Yunanistan'ın, şeriat kanunlarını uygulayarak Salih'in haklarını çiğnediğine hükmedilmişti.

"Yunanistan, söz konusu zamanda şeriat hukukunu isteklerinin dışında da olsa bir kısım vatandaşlarına uygulayan tek Avrupa ülkesi." ifadesine yer verilen kararda, İslam hukukunun Müslüman azınlık için zorunlu tutulmaması gerektiği belirtilmişti.

Mahkeme ayrıca, Yunanistan'daki konuya ilişkin yasa değişikliğinin Salih'in mağduriyetini gidermediğine işaret etmişti.

Batı Trakya'da Müslüman azınlığı arasındaki evlenme, boşama ve miras gibi konularda Lozan Anlaşması'nda kabul edildiği şekilde İslami hukuk kuralları geçerli kabul ediliyor. Bu tür davalarda müftüler karar veriyor.

Yunanistan hükümeti, söz konusu davanın ardından 2018 yılının ocak ayında, şeriat hukukunu Müslüman toplumu arasında zorunlu olmaktan çıkaran bir yasa tasarısını meclisten geçirmişti. Buna göre, İslam hukukunun uygulanmasını taraflardan birinin kabul etmediği hallerde ülkedeki kanunlar önceliğe sahip olacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu Haber
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası Haber
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi...
Köyün muhtarı, 12 bin yıllık ayak izlerine gözü gibi bakıyor
Köyün muhtarı, 12 bin yıllık ayak izlerine gözü gibi bakıyor
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi
Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi
Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi
Beşiktaş, Caner Erkin ve Pedro Rebocho'yu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor
Beşiktaş, Caner Erkin ve Pedro Rebocho'yu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Trump'ın ülke liderleriyle yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Trump'ın ülke liderleriyle yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki 'Gay' kelimesini sansürledi
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi
Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor
Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme 'Canavarca hisle değil' hükmü verdi
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme "Canavarca hisle değil" hükmü verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mehmet Muş Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Lara Acun Ilıcalı Mustafa Ceceli Nuri Bilge Ceylan
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: AİHM, Yunanistan'ın Batı Trakyalı kadına tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 18:38:27. #1.15#
title