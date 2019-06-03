AİHM, Türkiye'de darbe girişimi sonrası tutuklanan savcı ve hakimlerle ilgili bilgi istedi

AİHM, Türkiye'de darbe girişimi sonrası tutuklanan savcı ve hakimlerle ilgili bilgi istedi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM), Türkiye’de 15 Temmuz’da düzenlenen başarısız darbe girişiminin ardından 546 savcı ve hakimin başvuruda bulunduğu bildirildi.

AİHM, Türkiye'de darbe girişimi sonrası tutuklanan savcı ve hakimlerle ilgili bilgi istedi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM), Türkiye'de 15 Temmuz'da düzenlenen başarısız darbe girişiminin ardından 546 savcı ve hakimin başvuruda bulunduğu bildirildi.

AİHM'den yapılan açıklamada 'FETÖ" üyeliği suçlamasıyla görevden alınan ve tutuklanan hakim ve savcıların yaptıkları başvurularla ilgili taraflara sorular yöneltildiği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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