AİHM, Türkiye'de darbe girişimi sonrası tutuklanan savcı ve hakimlerle ilgili bilgi istedi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM), Türkiye’de 15 Temmuz’da düzenlenen başarısız darbe girişiminin ardından 546 savcı ve hakimin başvuruda bulunduğu bildirildi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM), Türkiye'de 15 Temmuz'da düzenlenen başarısız darbe girişiminin ardından 546 savcı ve hakimin başvuruda bulunduğu bildirildi.
AİHM'den yapılan açıklamada 'FETÖ" üyeliği suçlamasıyla görevden alınan ve tutuklanan hakim ve savcıların yaptıkları başvurularla ilgili taraflara sorular yöneltildiği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com