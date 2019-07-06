AİHM, Selahattin Demirtaş'ın 2011 yılında yaptığı başvuruyu karara bağlayacak

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş-Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 2011 yılında yaptığı bir başvuruyu 9 Temmuz Salı günü karara bağlayacak.

Demirtaş, 2010 yılında aldığı mahkumiyet kararıyla ilgili olarak Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin düşünce ve ifade özgürlüğü ile ilgili maddelerini ihlal ettiği şikayetinde bulunmuştu. Euronews.com'da Görüntüle