AİHM, Selahattin Demirtaş ile ilgili kararını verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AİHM, Selahattin Demirtaş ile ilgili kararını verdi

22.12.2020 19:27 | Son Güncelleme: 22.12.2020 19:31
AİHM, Selahattin Demirtaş ile ilgili kararını verdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın terör propagandası yaptığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmasıyla ifade özgürlüğü, özgürlük ve güvenlik hakkı ile serbest seçim hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın terör propagandası yaptığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmasıyla ifade özgürlüğü, özgürlük ve güvenlik hakkı ile serbest seçim hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

AİHM, Demirtaş'ın 18 Mart 2019'da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldığı duruşmaya ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) ifade özgürlüğünü, özgürlük ve güvenlik hakkını ve serbest seçim hakkını içeren maddelerin ihlal edildiğine hükmetti. Mahkeme, ancak AİHS'in Demirtaş'ın tutuklama işleminin yasaya uygunluğu hakkında kısa süre içinde karar verilmesine ilişkin maddenin ihlal edilmediğine karar verdi.

Kararda, Türkiye'nin Demirtaş'ı serbest bırakmak için gerekli tüm önlemleri alması gerektiği ifade edildi.

Türkiye'de 2017'de düzenlenen referandumda ve 24 Haziran 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Demirtaş'ın tutuklu bulunmasıyla özgürlüğünün kısıtlandığı, tutukluluğunu haklı gösterecek bilgilerin mahkemeler tarafından verilmediği ifade edildi.

Kararda, Türkiye'nin Demirtaş'a 3 bin 500 avro maddi, 25 bin avro manevi tazminat ve 31 bin 900 avro mahkeme masrafı ödemesi gerektiği belirtildi.

AİHM, Demirtaş'ın Kasım 2018'de terör propagandası yaptığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmasıyla ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermişti. Bunun üzerine Türkiye ve Demirtaş, Şubat 2019'da AİHM'nin Büyük Dairesine başvurmuş ve 18 Mart 219'da Demirtaş'ın duruşması yapılmıştı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, terör suçlarından yargıladığı Demirtaş'ın 2 Eylül 2019'da adli kontrolle tahliyesine karar vermiş ancak Demirtaş, daha önce İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aldığı 4 yıl 8 ay hapis cezası nedeniyle cezaevinden çıkamamıştı.

Demirtaş, kendisi gibi "HDP Eş Genel Başkanlığı" yapan Figen Yüksekdağ ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 6-8 Ekim 2014'teki Aynularab (Kobani) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin soruşturması kapsamında, 20 Eylül 2019'da "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmeye azmettirmek", "öldürmeye teşebbüse azmettirmek", "yağmaya azmettirmek" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirmek" suçlarından tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Engin Altay İsmail Demir Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş
Magazin Arto İrem Derici Acun Ilıcalı Aslı Tandoğan
Spor Can Bartu Erol Bulut Sergen Yalçın Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Adana İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AİHM, Selahattin Demirtaş ile ilgili kararını verdi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 19:36:33. #1.15#
title