AİHM, Romanya'nın Karadeniz'de yasak avlanma yapan Türk teknesine el koymasını haklı buldu

26.11.2019 15:39 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:39

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Erol Yaşar isimli bir Türk vatandaşının, kendisine ait balıkçı gemisinin Karadeniz'de yasa dışı avlandığı gerekçesiyle Romanya tarafından el konulmasının ardından yaptığı başvuruyu reddetti.



AİHM, Yaşar tarafından 2013 yılında yapılan ve "Romanya'nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşme'nin (AİHS) mal ve mülkiyet hakkının korunmasıyla ilgili bir 1. protokolünün, 1. maddesinin ihlal ettiği" yolundaki şikayeti kabul etmedi. Euronews.com'da Görüntüle