AİHM Osman Kavala ile ilgili kararını 10 Aralık'ta verecek
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, (AİHM) Osman Kavala ile ilgili kararını 10 Aralık'ta verecek.
04.12.2019 19:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:58
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, (AİHM) Osman Kavala ile ilgili kararını 10 Aralık'ta verecek.
Türkiye'de Mayıs 2013'te başlayan Gezi Parkı eylemlerine finansal destek verdiği iddiasıyla tutuklanan iş adamı Osman Kavala, tutuklanarak cezaevine konuldu. Kavala iki yılı aşkın süredir tutuklu yargılanıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com