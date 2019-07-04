AİHM, oğlu kocası tarafından öldürülen Türk göçmen kadının başvurusunu kabul etmedi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avusturya'da yaşayan ve oğlu, kocası tarafından öldürülen bir Türk kadının aile içi şiddet ve yetkililerin ihmali iddiasıyla yaptığı başvuruyu reddetti.

AİHM, 2015 yılında Şenay Kurt tarafından, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yaşam hakkıyla ilgili 2. maddenin Avusturya tarafından ihlal edildiği suçlamasıyla yapılan başvuruyu karara bağladı. Euronews.com'da Görüntüle