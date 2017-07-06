AİHM'nin Vatandaşlık Başvurusu Reddine İlişkin Kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 1967'den beri Fransa'da yaşayan Cezayirli bir göçmenin vatandaşlık başvurusunu Filistin Dayanışma Derneği Başkanı olması ve aşırı görüşleri benimsemesini gerekçe göstererek reddeden Fransa'yı haklı buldu.



Mahkeme, 2009'da Fransız vatandaşlığı için Şerif Budelal isimli Cezayirli göçmenin yaptığı başvuruyu değerlendirdi. AİHM, Budelal'ın başvurusunu, "Paix comme Palestine" isimli Filistin'e yardım derneğinin başkanı oluşu ve bu derneğin Hamas'a yakın tezleri savunması gerekçesiyle reddeden Fransız makamlarını haklı buldu. Mahkeme, Budelal'ın Fransa'ya sadakatinden şüpheye düşüldüğü bu nedenle Fransa devletinin başvuruyu reddetme hakkının bulunduğuna hükmetti.



Mahkeme ayrıca, Fransa'nın topraklarında yaşayan tüm göçmenlerin vatandaşlığa kabul edilmeleri konusunda şartlar ortaya koyduğunu ve bu şartları taşıyan kişilerin vatandaşlığa kabul edilebileceğini hatırlattı.



Fransa yasaları, ülkede en az 5 yıl yaşayan yabancıların Fransız vatandaşlığına geçmelerine olanak sağlıyor. Bu süre, yüksek eğitim görenler, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetlerle uğraşıp Fransa'ya katkıda bulunanlar için ise iki yıl olarak hesaplanıyor.