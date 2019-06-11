AİHM, Moldava'dan sınır dışı edilen öğretmenlerin yaptığı başvuruda insan hakları ihlaline hükmetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Moldava'da "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla gözaltına alınıp bu ülke gizli servisiyle MİT'in katıldığı ortak operasyonla Türkiye'ye gönderilen 5 kişinin yaptığı başvuruda insan hakları yapıldığına hükmetti.

AİHM, başvuruyla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin güvenlik ve özgürlük hakkıyla ilgili 5. maddesinini 1. fıkrasının ve aile ve ve özel yaşamla ilgili 8 maddenin Moldova tarafından ihlal edildiği kararını verirken, adil yargılanma hakkıyla ilgili 6. maddenin 1 fıkrasının ihlal edildiği yolundaki şikayeti kabul edilemez buldu. Euronews.com'da Görüntüle