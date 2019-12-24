AİHM kararı yok sayıldı; Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
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AİHM kararı yok sayıldı; Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

24.12.2019 14:21 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:21
AİHM kararı yok sayıldı; Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

30. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı eylemleri sonrasında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı 'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.


10 Aralık'ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Osman Kavala ile ilgili kararındaki Kavala'nın serbest bırakılması istemi Ceza Mahkemesi tarafından kabul görmedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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