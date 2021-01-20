AİHM, İsviçre'nin cezalandırdığı dilenciyi haklı buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

AİHM, İsviçre'nin cezalandırdığı dilenciyi haklı buldu

20.01.2021 10:23 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:27
AİHM, İsviçre'nin cezalandırdığı dilenciyi haklı buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, (AİHM) bir kişiye dilencilik yaptığı için hapis cezası veren İsviçre'yi haksız buldu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, (AİHM) bir kişiye dilencilik yaptığı için hapis cezası veren İsviçre'yi haksız buldu. Mahkeme, temel ihtiyaçların karşılanması için dilenme hakkının engellenemeyeceğine karar verdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İsviçre'de Romanya uyruklu bir kişiye dilencilik yaptığı gerekçesiyle hapis cezası verilmesini insan hakları ihlali olarak buldu.  Strasbourg'da görülen davada mahkeme, dilenen kişinin, "İçinde bulunduğu olumsuz koşullar" nedeniyle durumunu başkalarına bildirme ve temel ihtiyaçlarını, "Dilenerek karşılamaya çalışma hakkına" sahip olduğuna karar verdi. Öte yandan, İsviçre, dilenenen kadına AİHM tarafından yaklaşık bin euro tazminat ödemeye mahkum edildi.

BİR ÇOK KEZ ÇEŞİTLİ CEZALARA ÇARPTIRILDI

AİHM'in verdiği kararda Romen kadının son derece yoksul bir aileye mensup, işsiz ve sosyal yardım olanaklarından mahrum olduğuna vurgu yapılarak, kadının bu nedenle Cenevre'de defalarca dilenmek durumunda kaldığına dikkat çekildi. Cenevre'de geçerli olan yasalara göre dilencilik suç sayılırken, Romyan uyruklu kadının yasağa rağmen dilenmeye devam ettiği, bu nedenle çok defa çeşitli cezalara çarptırıldığı belirtildi. 2014 yılında yaklaşık 464 euro para cezası verilen kadına, 2015 yılında da beş gün hapis cezasına mahkum edildi. 


- Belçika

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Vladimir Putin Mustafa Şentop Nikol Paşinyan
Magazin Ozan Doğulu Demet Akalın Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AİHM, İsviçre'nin cezalandırdığı dilenciyi haklı buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 10:32:45. #1.15#
title