AİHM hapishanelerin aşırı dolu olması nedeniyle Fransa'yı mahkum etti

30.01.2020 18:49 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:49

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), hapishane koşulları nedeniyle manevi tazminata mahkum ettiği Fransa'ya hapishanelerdeki aşırı doluluğa ve aşağılayıcı muameleye son vermesi çağrısında bulundu.



AİHM, 32 mahkumun, hapishane koşullarına ilişkin Fransız hükümetine karşı açtığı davada kararını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle