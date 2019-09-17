AİHM, gözaltında avukatı olmadan ifadesi alınan vatandaşın başvurusunda Türkiye'yi haksız buldu

17.09.2019 17:15

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), gözaltında avukatı olmadan ifadesi alınan bir vatandaşın yaptığı başvuruda Türkiye'yi haksız buldu.



1974 doğumlu Hamdiye Akdağ isimli vatandaşın 2010 yılında yaptığı başvuruyu değerlendiren AİHM, Türkiye'nin avukata ulaşma ve adil yargılanma hakkıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinin 1. ve 3. fıkralarını ihlal ettiğine hükmetti. Euronews.com'da Görüntüle