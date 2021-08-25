AİHM, Fransız itfaiyecilerin Kovid-19 aşı zorunluluğunun kaldırılması başvurusunu reddetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AİHM, Fransız itfaiyecilerin Kovid-19 aşı zorunluluğunun kaldırılması başvurusunu reddetti

AİHM, Fransız itfaiyecilerin Kovid-19 aşı zorunluluğunun kaldırılması başvurusunu reddetti
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fransa'da itfaiyecilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı zorunluluğunun kaldırılması için yaptığı talebi kabul etmedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fransa'da itfaiyecilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı zorunluluğunun kaldırılması için yaptığı talebi kabul etmedi.

AİHM'den yapılan açıklamada, profesyonel ve gönüllü 672 Fransız itfaiyecinin Kovid-19 aşı zorunluluğunun kaldırılması için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin, "başvuranlar onarılamaz zarar riskine maruz kaldığında acil prosedürle mahkemeye başvurmasına imkan tanıyan" 39. maddesine dayanarak mahkemeye başvurduğu hatırlatıldı.

Mahkemenin 7 yargıcının dün konuyu görüştüğü aktarılan açıklamada, yargıçların "yaşam hakkı" ve "aile ve özel hayat" haklarına yönelik ihlalleri gerekçe gösteren itfaiyecilerin başvurusunun 39. maddenin kapsamına girmediğine karar verdiği ifade edildi.

Fransa'da Anayasa Konseyinin 5 Ağustos'ta onayladığı, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren Kovid-19 ile mücadele yasası kapsamında bakımevleri ve hastane çalışanları ile itfaiyecilere Kovid-19 aşı zorunluğu getirilmişti.

Karşı çıkanların "sağlık diktatörlüğü" olarak eleştirildiği yasa kapsamına getirilen sağlık ruhsatı uygulaması, bölgeler arası yolculuklar, hastane, bakımevleri, alışveriş merkezleri hariç 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekan, restoran, kafeterya, sinema salonu, müze ve eğlence parklarına giriş için Kovid-19 aşılarını tamamladığını belgelemeyi, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

Sağlık çalışanlarını darpla suçlanan aile: Olay, yanlış anlaşıldı
Sağlık çalışanlarını darpla suçlanan aile: Olay, yanlış anlaşıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Vladimir Putin İbrahim Aydemir Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Seren Serengil Didem Arslan Yılmaz
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Arda Turan Burak Elmas Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
AİHM, Fransız itfaiyecilerin Kovid-19 aşı zorunluluğunun kaldırılması başvurusunu reddetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 15:31:32. #1.16#

title