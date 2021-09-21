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AİHM, eski Rus ajan Litvinenko cinayetinden Rusya'yı sorumlu tuttu

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AİHM, eski Rus ajan Litvinenko cinayetinden Rusya'yı sorumlu tuttu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İngiltere'de zehirlenerek öldürülen eski Rus ajan Alexander Litvinenko cinayetinden Rusya'yı sorumlu tuttu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İngiltere'de zehirlenerek öldürülen eski Rus ajan Alexander Litvinenko cinayetinden Rusya'yı sorumlu tuttu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski Rus ajan Alexander Litvinenko'nun 2006'da İngiltere'nin başkenti Londra'da polonyum-210 maddesiyle zehirlenerek öldürülmesinden Rusya'nın sorumlu olduğuna hükmetti. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, şüpheye yer bırakmayacak şekilde suikastın Rus ajanları Andrei Lugovoi ve Dmitry Kovtun tarafından işlendiğinin tespit edildiği belirtildi. Lugovoi ve Kovtun'un Litvinenko'yu öldürmek için Londra'ya gittiği ifade edilen açıklamada, "Nadir bulunan ölümcül bir zehrin tedarik edilmesi, ikili için yapılan seyahat düzenlemeleri, zehrin uygulanması için sürekli tekrarlanan girişimlerin dahil olduğu planlı ve karmaşık operasyon, Litvinenko'nun hedef olduğuna işaret ediyor" denildi. AİHM, Rusya'nın sorumluları cezalandıracak etkili bir iç soruşturma yürütmediğini de belirtti.

Kremlin'den karara tepki

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, AİHM'nin Rusya'ya yönelik suçlamalarını reddetti. Peskov, "Bu soruşturmadan şuana kadar bir sonuç çıkmadı. Dolayısıyla bu yönde açıklamalar yapmak oldukça temelsiz. Bu kararı kabul etmiyoruz" dedi.

Alexander Litvinenko, Londra'daki bir otelde çayına karıştırılan polonyum-210 maddesiyle zehirlendikten sonra hayatını kaybetmişti. Litvinenko, hayatını kaybetmeden önce zehirlenmesiyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i suçlayan bir mesaj yayınlamıştı.

-İHA-

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