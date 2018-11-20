AİHM'den Seçimler Öncesi Skandal Karar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), skandal bir karara imza atarak, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına hükmetti.

Bölücü örgüt PKK'yla bağlantısı tespit edildikten sonra tutuklanan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyen AİHM, tutukluluğu 'haksız bir müdahale' olarak yorumladı ve tutuksuz yargılanması gerektiğine karar verdi. AİHM tarafından yayınlanan karar belgesinde, "Ulusal mahkemelerin verdiği gerekçeleri göz önünde bulundurarak, yargı makamlarının, gözaltına alınma süresini haklı çıkarmak için 'yeterli' sayılmayan nedenlerle Demirtaş'ın tutukluluğunun uzatılmasını emrettiğini değerlendirmektedir" ifadelerine yer verildi.

BAKAN'DAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AİHM'nin Selahattin Demirtaş kararına ilişkin, "Kararı bir görelim. Bu konuda yargılamayı yapan yargı mercii karar verecektir" dedi.

(İHA)