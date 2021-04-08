AİHM'den "aşı" kararı: Demokratik toplumlarda çocuklar için zorunlu tutulan aşılar gerekli
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AİHM'den "aşı" kararı: Demokratik toplumlarda çocuklar için zorunlu tutulan aşılar gerekli

Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
AİHM'den 'aşı' kararı: Demokratik toplumlarda çocuklar için zorunlu tutulan aşılar gerekli

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), "demokratik toplumlarda" belirli hastalıklar için çocuklara zorunlu kılınan aşının "gerekli" olduğuna hükmetti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), "demokratik toplumlarda" belirli hastalıklar için çocuklara zorunlu kılınan aşının "gerekli" olduğuna hükmetti.

AİHM, zorunlu tutulan bazı aşıları çocuklarına yaptırmayan ve bu yüzden ceza alan Çekyalı iki ailenin, 2013 ve 2014'te yaptığı itiraz başvurusuna ilişkin kararını açıkladı.

Çekya'da 9 hastalığa karşı çocukları aşılamanın zorunlu olmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) özel hayata saygı hakkına ilişkin maddesini ihlal etmediği ifade edilen kararda, çocuklara geçerli sebep olmadan aşı vurulmaması halinde ebeveynlerine para cezası verilebileceği ve aşı olmayan çocukların anaokullarına gidemeyeceği belirtildi.

Kararda, Çekya tarafından, çocuklarına zorunlu aşıyı yaptırmadığı gerekçesiyle ailelerden birine verilen para cezasının "aşırıya" kaçmadığı, diğer çocuğun ise anaokuluna kabul edilmemesinin cezai değil önleyici tedbir olduğu kaydedildi.

Mahkeme, "demokratik toplumlarda" belirli hastalıklar için çocuklara zorunlu kılınan aşının gerekli olduğu yönünde karar verdi.

AİHM özel hukukçusu Nicolas Hervieu, "Bu karar, mevcut (yeni tip koronavirüs) Kovid-19 salgınında belirli koşullar altında zorunlu aşılama olasılığını doğruluyor." yorumunu yaptı.

Çekya'da 2003'te bir aileye, yasal olarak zorunlu olmasına rağmen 13 ve 14 yaşlarındaki 2 çocuğuna bazı aşıları yaptırmayı reddettiği gerekçesiyle para cezası verilmişti. Bir başka ailenin de 2006'da çocuğuna bazı aşıları yaptırmayı kabul etmemesi üzerine çocuk anaokuluna kabul edilmemişti.

Her iki aile, verilen kararlara mahkemelerde itiraz etmiş ancak itirazları kabul edilmemişti. Aileler, bunun üzerine 2013 ve 2014'te AİHM'ye başvurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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