AİHM Demirtaş hakkında Türkiye'yi bir kez daha mahkum etti
AİHM, Selahattin Demirtaş’ın 2011'deki başvurusunu karara bağlayarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin düşünce ve ifade özgürlüğü ile ilgili maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye'yi bir kez daha mahkum etti
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş-Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 2011 yılında yaptığı bir başvuruyu karara bağladı.
Yüksek Mahkeme, Türkiye'nin Demirtaş hakkında 2010 yılında aldığı mahkumiyet kararıyla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin düşünce ve ifade özgürlüğü ile ilgili maddelerini ihlal ettiğine hükmetti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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