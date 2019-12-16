AİHM'de karar için bekleyen başvurular: Türkiye 9 bin başvuru ile Rusya'nın ardından ikinci sırada
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AİHM'de karar için bekleyen başvurular: Türkiye 9 bin başvuru ile Rusya'nın ardından ikinci sırada

AİHM’de karar için bekleyen başvurular: Türkiye 9 binin üzerinde başvuru ile Rusya’nın ardından ikinci sırada

16.12.2019 18:37 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:37
AİHM'de karar için bekleyen başvurular: Türkiye 9 bin başvuru ile Rusya'nın ardından ikinci sırada

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM), 30 Kasım 2019 tarihi itibarıyla karar için bekleyen davalar sıralamasında , 'nın ardından ikinci sırada.


AİHM'dan bugün verilen bilgiye göre, 58 bin 850 başvuru 30 Kasım 2019 itibarıyla Strasbourg mahkemesinde karar için bekliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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