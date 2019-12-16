AİHM'de karar için bekleyen başvurular: Türkiye 9 bin başvuru ile Rusya'nın ardından ikinci sırada
AİHM’de karar için bekleyen başvurular: Türkiye 9 binin üzerinde başvuru ile Rusya’nın ardından ikinci sırada
16.12.2019 18:37 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:37
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM), 30 Kasım 2019 tarihi itibarıyla karar için bekleyen davalar sıralamasında Türkiye, Rusya'nın ardından ikinci sırada.
AİHM'dan bugün verilen bilgiye göre, 58 bin 850 başvuru 30 Kasım 2019 itibarıyla Strasbourg mahkemesinde karar için bekliyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com