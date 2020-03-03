AİHM, darbe girişiminin ardından tutuklanan hakimin başvurusunda insan hakları ihlaline hükmetti
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AİHM, darbe girişiminin ardından tutuklanan hakimin başvurusunda insan hakları ihlaline hükmetti

AİHM, Türkiye’de darbe girişiminin ardından “FETÖ” üyeliği suçlamasıyla tutuklanan hakim Hakan Baş’ın yaptığı başvuruyla ilgili olarak insan hakları ihlalinde bulunulduğuna hükmetti.

03.03.2020 12:55 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:55
AİHM, darbe girişiminin ardından tutuklanan hakimin başvurusunda insan hakları ihlaline hükmetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 'de darbe girişiminin ardından "FETÖ" üyeliği suçlamasıyla tutuklanan hakim Hakan Baş'ın yaptığı başvuruyla ilgili olarak insan hakları ihlalinde bulunulduğuna hükmetti.


Baş'ın, 2017 yılında yaptığı başvuruyu inceleyen AİHM, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinin 1. ve 4. maddelerini ihlal ettiğine hükmetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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