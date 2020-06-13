AİHM Başkanı Spano, eylülde Türkiye'ye gelecek
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AİHM Başkanı Spano, eylülde Türkiye'ye gelecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün daveti üzerine eylül ayının ilk haftasında Türkiye'ye gelecek olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano, Türkiye Adalet Akademisinde düzenlenecek 24.

AİHM Başkanı Spano, eylülde Türkiye'ye gelecek
13.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:03

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün daveti üzerine eylül ayının ilk haftasında Türkiye'ye gelecek olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano, Türkiye Adalet Akademisinde düzenlenecek 24. Dönem Hakim ve Savcı Adayları Eğitimi Açılış Programın'da ilk "insan hakları" dersini verecek, yargı makamları ve yetkililerle görüşecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AİHM Başkanı Robert Spano'ya mektup gönderdi.

Mektubunda tüm dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ettiğini belirten Gül, hastalığın, temel hak ve özgürlüklerin önemini gösterdiğini vurguladı.

Gül, Avrupa Konseyinin kurucu üyeleri arasında yer alan Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında bireysel başvuru hakkını 1987'de kabul ettikten sonra ortak değerler olan hukukun üstünlüğü ile insan hak ve özgürlüklerinin standartlarını daha da yükseltmek amacıyla sayısız reform yaptığını aktardı.

Kovid-19 salgınının bitişiyle insan hak ve özgürlükleri alanında yeni dönemlerin başlayacağına inandığını ifade eden Gül, alınan tedbirlerle birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de hastalığın şiddetini yitirmeye başladığını kaydetti.

"Ziyaret, diyalog ve iş birliğini geliştirecek"

Mektubunda, AİHM Başkanı Robert Spano'yu eylül ayının ilk haftasında Türkiye'ye davet eden Gül, bu ziyaretin AİHM ile Türkiye arasındaki diyalog ve iş birliğini geliştireceğine işaret etti.

Ziyaretin mahkeme ile Türk makamları ve yargısı arasında bilgi ve fikir alışverişleri gerçekleştirilmesi için büyük fırsat sağlayacağının altını çizen Gül, Spano'ya 3 Eylül'de Türkiye Adalet Akademisinde gerçekleşecek 24. Dönem Hakim ve Savcı Adayları Eğitimi Açılış Programı'na katılarak ilk "insan hakları" dersini vermesi teklifinde bulundu.

Gül, ziyaretin karşılıklı diyalog ve iş birliğini güçlendireceğine, insan haklarının önemine dair güçlü bir mesaj vereceğine inandığını vurguladı.

AİHM Başkanı Spano, daveti kabul etti

Robert Spano ise Bakan Gül'ün davet ve teklifine cevap olarak gönderdiği mektupta şunları kaydetti:

"Eylül ayının ilk haftasında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunarak yetkili makamlarınız ve Türk yargısı ile görüşmeler gerçekleştirmem için iletmiş olduğunuz nazik davetiniz münasebetiyle teşekkürlerimi sunarım. Bu davetinizi kabul etmekten ve 3 Eylül 2020'de Türkiye Adalet Akademisindeki ilk insan hakları dersini vermekten şeref duyacağımı ifade etmek isterim."

AİHM Başkanlığı görevi süresince, mahkeme ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki başarılı diyaloğu ve iş birliğini daha da güçlendirmek adına mümkün olan her türlü çabayı göstereceğini belirten Spano, "Üye devletlerin benzeri görülmemiş bir sıhhi ve sosyal krizle mücadele ettiği bu istisnai ve zorlu dönemde, yargıda insan haklarının korunmasına ilişkin daha yüksek standartlara ulaşılması amacıyla iş birliğinin geliştirilmesi çok daha önemli bir hale gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

AİHM Başkanı Spano, Türkiye ziyaretinde kendisine AİHM'de Türkiye adına görev yapan hakim Saadet Yüksel ile AİHM Yazı İşleri Müdürü Roderick Lİddell'in eşlik edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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