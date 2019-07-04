AİHM, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin yaptığı başvuruyu reddetti

AİHM, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin yaptığı başvuruyu reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD), yaptığı başvuruyu reddetti.

AİHM, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin yaptığı başvuruyu reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD), yaptığı başvuruyu reddetti.

AİHM gerekçeli kararında, AfD'nin Almanya'da iç hukuk yollarını tüketmediği için "başvurunun incelenmeye alınamayacağına" hükmetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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