AİHM, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin yaptığı başvuruyu reddetti
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD), yaptığı başvuruyu reddetti.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD), yaptığı başvuruyu reddetti.
AİHM gerekçeli kararında, AfD'nin Almanya'da iç hukuk yollarını tüketmediği için "başvurunun incelenmeye alınamayacağına" hükmetti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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