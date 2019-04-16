Aihm, Anayasa Mahkemesi'nin İhraç Edilen Üyesi Altan'ın Yaptığı Başvuruyu Haklı Buldu
AİHM, Anayasa Mahkemesi’nin ihraç edilen üyesi Altan’ın yaptığı başvuruyu haklı buldu
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'de başarısız darbe girişiminin ardından tutuklanan Anayasa Mahkemesi'nin eski Başkanvekili ve üyelerinden Alparslan Altan'ın yaptığı başvuruda Türkiye'nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetti.
AİHM, Altan'ın Türkiye aleyhine 2017 yılında yaptığı başvuruyu salı günü karara bağladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com