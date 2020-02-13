AİHM, Aliyev'in heykeline muhalif mesaj yazanlara 'hak ihlalinden' Azerbaycan'ı mahkum etti
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AİHM, Aliyev'in heykeline muhalif mesaj yazanlara 'hak ihlalinden' Azerbaycan'ı mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Azerbaycan'da uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen iki muhalif aktivistin haksız yere tutuklandığı, kötü muamele gördüğü ve ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği gerekçesiyle Bakü'yü mahkum etti

13.02.2020 20:47 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:47
AİHM, Aliyev'in heykeline muhalif mesaj yazanlara 'hak ihlalinden' Azerbaycan'ı mahkum etti

İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 'da uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen iki muhalif aktivistin haksız yere tutuklandığı, kötü muamele gördüğü ve ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği gerekçesiyle Bakü'yü mahkum etti.


AİHM söz konusu davada, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "işkence yasağı" ile ilgili 3. maddenin, "özgürlük ve güvenlik hakkıyla" ilgili 5. maddenin 1. ve 4. fıkrasının, "hakların kısıtlanmasının sınırları" ile ilgili 18. maddenin ve "ifade özgürlüğüne" ilişkin 10. maddenin ihlal edildiğine karar verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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