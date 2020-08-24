Aigai'de 2020 kazıları, taş duvar ustası "Koca Dayı"nın anısına yapılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aigai'de 2020 kazıları, taş duvar ustası "Koca Dayı"nın anısına yapılıyor

Tarihi milattan önce 8'inci yüzyıla kadar uzanan Aigai Antik Kenti'nde bu yıl devam eden arkeolojik kazılar, kazı ekibine bulunan ve geçirdiği rahatsızlık sonucu 71 yaşında vefat eden "Koca Dayı" lakaplı taş ustası Mehmet Akbay'a adandı.

Aigai'de 2020 kazıları, taş duvar ustası
24.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:35

Tarihi milattan önce 8'inci yüzyıla kadar uzanan Aigai Antik Kenti'nde bu yıl devam eden arkeolojik kazılar, kazı ekibine bulunan ve geçirdiği rahatsızlık sonucu 71 yaşında vefat eden "Koca Dayı" lakaplı taş ustası Mehmet Akbay'a adandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesinde Aiol halkı tarafından Batı Anadolu'da kurulan 12 kentten biri olan Aigai Antik Kenti'nde 2004 yılında başlayan kazı çalışmalarına gönüllü olarak katılan, ören yerinde pek çok tarihi buluntunun ortaya çıkarılmasında ve restorasyonunda önemli rol oynayan Köseler Mahallesi sakini Mehmet Akbay, yaklaşık 3 hafta önce geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti.

Sevecenliği ve özverili çalışmasıyla iz bırakan taş ve duvar ustası "Koca Dayı'nın" zamansız vefatı kazı ekibinde büyük üzüntüye yol açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Manisa İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Arkeoloji Bölümü iş birliğinde devam eden kazı çalışmaları, kazı ekibi tarafından "Koca Dayı"ya adandı.

Kazı başkanı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, AA muhabirine "Koca Dayı" olarak bildikleri Mehmet Akbay'ın kişiliği, insanlara yaklaşımıyla kalabalık kazı ekibi içinde öne çıkan isimlerden biri olduğunu, değerli bir mesai arkadaşlarını kaybettikleri için büyük üzüntü yaşadıklarını anlattı.

"2020 kazılarını Koca Dayı'ya adadık"

Sezgin, "Koca Dayı"nın bütün kazı ekibinde etki bıraktığına işaret ederek, "Çok neşeli, sevecen ve bilge birisiydi. Hatta biz onun için kendi aramızda modern çağın köy filozofu derdik. Köylerde lakaplar vardır, çoğu zaman asıl adını bile unutursunuz. 'Koca' lakabı aslında ermişlikten ve bilgelikten kaynaklanıyor. Çok değerli bir insandı. Allah rahmet eylesin. Biz 2020 kazılarını kendisine adadık, umarım huzur içinde yatıyordur." diye konuştu.

Mehmet Akbay'ın mesai arkadaşlarından Hüseyin Uyanık, "Koca Dayı" ile aynı köyde yaşadıklarını, çocukluğundan beri tanıştığı arkadaşının her yaştan insanla onun seviyesine inerek iletişim kurduğunu ve neşeli bir kişilik olduğunu ifade etti.

Kazı ekibinden Yasin Akcan da "Koca Dayı"nın kabiliyetli bir taş ve duvar ustası olduğuna dikkati çekerek, "Kendisi Aigai'ya çok değer katmıştır. Taşları işlemede ve duvar örmede çok yetenekliydi, taban döşemelerinin ortaya çıkarılmasında ustalığını göstermişti. Köyümüz Köseler'de de sevilen sayılan bir büyüğümüzdü." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor Güncel
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi Magazin
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Uçuk fiyatlarıyla dikkat çeken sosyetik mekandaki maske kavgasında yumruklar havada uçuştu 3. Sayfa
Uçuk fiyatlarıyla dikkat çeken sosyetik mekandaki maske kavgasında yumruklar havada uçuştu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var Güncel
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı Güncel
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı
Ezgi Mola, çocuklar için açılan İhmal ve İstismarı Önleme Merkezin'in açılışında duygusal anlar yaşadı Magazin
Ezgi Mola, çocuklar için açılan İhmal ve İstismarı Önleme Merkezin'in açılışında duygusal anlar yaşadı
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar
Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 460,4 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 460,4 liradan işlem görüyor
Giresun'daki sel felaketinin ardından şehirdeki yollar büyük ölçüde tahrip oldu
Giresun'daki sel felaketinin ardından şehirdeki yollar büyük ölçüde tahrip oldu
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
Mardinli esnaf, hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satmak için teklif bekliyor
Mardinli esnaf, hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satmak için teklif bekliyor
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Son Dakika: MHP Genel Başkanı, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunmasını değerlendirdi
Son Dakika: MHP Genel Başkanı, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunmasını değerlendirdi
Anahtarlık görünümlü suikast silahı ele geçirildi
Anahtarlık görünümlü suikast silahı ele geçirildi
Kimsesiz şoförün mezarı, trafik kazalarına dikkat çekmek için olay yerine yapıldı
Kimsesiz şoförün mezarı, trafik kazalarına dikkat çekmek için olay yerine yapıldı
Giresun'da sele kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok ikinci çocuğunun doğumunu bekliyordu
Giresun'da sele kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok ikinci çocuğunun doğumunu bekliyordu
Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçlarını kazanarak şampiyon olan Bayern Münih tarihe geçti
Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçlarını kazanarak şampiyon olan Bayern Münih tarihe geçti
Dehşet saçan korona hastası, 'Yeterince ilgilenmedin' diyerek doktoru darp etti
Dehşet saçan korona hastası, "Yeterince ilgilenmedin" diyerek doktoru darp etti
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Hacı Bektaş Hulusi Akar Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Şeyma Subaşı Merve Boluğur Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Jose Sosa Gökhan Gönül Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Sel Adana Kozan İzmir
Şu an buradasınız: Aigai'de 2020 kazıları, taş duvar ustası "Koca Dayı"nın anısına yapılıyor - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 11:56:56. #1.15#
title