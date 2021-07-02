Aigai Antik kenti geçmişe ışık tutuyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Aigai Antik Kenti'nde incelemede bulundu.

Gün yüzüne çıkarılan eserleri inceleyen Öztozlu'ya, Aigai Antik Kenti hakkında bilgi veren Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Aigai Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin, yeni arkeolojik müzenin açılmasıyla birlikte bu önemli eserlerin orada sergileneceğini dile getirdi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yuntdağı Bölgesi'nde yer alan Aigai Antik Kenti'nde kazı çalışmalarıyla birbirinden değerli eserler gün yüzüne çıkarılıyor. 17 yıldır süren bu çalışmalar sırasında çıkarılan onlarca eser adeta geçmişe ışık tutuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ile birlikte Aigai Kazı Kampüsünü ziyaret ederek, bu önemli eserleri inceledi. Gün yüzüne çıkarılan eserler ve Aigai Antik Kenti hakkında bilgi veren Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Aigai Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin, "Aigai günümüzden yaklaşık 2800 yıl önce kurulmuş bir yer. Burası Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yuntdağı Bölgesi. Burası aslında bir polis, yani kent devleti. Bütün kamu yapılarının olduğu meclis binası, tiyatrosu, eğitim kurumlarıyla her türlü yapının olduğu bir antik kentten bahsediyoruz. Yaklaşık bin yıl boyunca burada kesintisiz yaşam sürmüş. 2004 yılından beri kazı çalışmalarına devam ediyoruz. Çok önemli eserlere ulaşıldı. İnşallah önümüzde yılın başlarında Manisa'da yeni arkeolojik müze açılınca, bu eserlerin büyük bir kısmı sergilenecek. Özellikle, meclis binasında ele geçen heykeller çok önemli bir gurup. Bu heykeller, 2200 yıl önce yapılmış bir ailenin heykel gurubu. Bu aile meclisin yapımı sırasında sponsor olmuş, kent tarafından onurlandırılmış. Çünkü meclis binası en önemli kamu yapısı. Böyle bir yere destek olduğunuz zaman, insanlarda sizin adınızın unutulmamasını sağlıyor. Bütün bu heykeller orada sergilenecek. Onun dışında mecliste ele geçen Tanrıça Hestia heykeli var. O da, günümüze kadar ele geçmiş tek Hestia heykeli. Çünkü antik dönemde bronzdan yapıyorlar Hestia heykellerini, bronz da günümüze kadar ulaşmıyor. Şuanda bildiğimiz dünyada en eski Hestia heykeli Aigai'de ele geçti. O da yakında açılacak olan müzede sergilenecek" ifadelerinde bulundu. Çıkarılan her bir eserin kültürel mirasımız için önemli olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, kazı ekibine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler