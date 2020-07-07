Aidiyet duygusu kadın çalışanların bağlılığını 5 kat artırıyor
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Aidiyet duygusu kadın çalışanların bağlılığını 5 kat artırıyor

Kurum kültürü gelişimi alanında, sektör bağımsız her büyüklükteki şirkete destek veren Great Place To Work Enstitüsü, yaptığı araştırmalarla iş hayatına ilişkin yeni bulguları orta koyuyor.

Aidiyet duygusu kadın çalışanların bağlılığını 5 kat artırıyor
07.07.2020 09:18 | Son Güncelleme: 07.07.2020 09:23

Kadınlar için en iyi iş yerlerinin belirlendiği "Best Workplaces for Women" (Kadınlar için en iyi işverenler) listesinin de yer aldığı 2020 Türkiye'nin En İyi İşverenleri araştırmasında, şirketlerde hayata geçirilen insan yönetimi uygulamaları, cinsiyet eşitliğine yönelik sorunlar ve kadınların çalıştıkları yerlerdeki güven endeksi analiz ediliyor. Kadın çalışanlar özelinde gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, kendilerini şirketin bir parçası olarak gören kadın çalışanlar, kurumlarında uzun vadeli gelecek planı yapmaya beş kat daha yatkın. Ayrıca kadınlar tarafından "harika bir iş yeri" olarak tanımlanan şirketlerde çalışma ortamındaki insani ilişkiler de olumlu yönde gelişiyor.

Kadın çalışan oranının en yüksek olduğu sektör telekom

Great Place to Work® tarafından gerçekleşen araştırmanın çıktılarına göre, üretim sektöründe kadın çalışanların oranı yüzde 40, ilaç sektöründe yüzde 37, telekomünikasyon sektöründeise yüzde 60. Finansal hizmetler sektöründe yüzde 22 oranında bulunan kadın çalışanlar, perakende sektöründe yüzde 46, IT sektöründe yüzde 34, profesyonel hizmetler sektöründe yüzde 43, lojistik sektöründe yüzde 30 ve diğer sektörlerde yüzde 36 oranında istihdam ediliyor.

Kıdem derecesi yükseldikçe kadın çalışanların oranı azalıyor

Great Place to Work® İngiltere verilere göre, yönetici ekibi dışındaki görevlerde çalışan kadınların oranı yüzde 46. Bu oran, alt ve orta kademe yöneticilerde yüzde 34 seviyesine, üst kademe yöneticilerde ise yüzde 27'lere kadar düşüyor. Türkiye'de kadın çalışanlar kıdemlerine göre incelendiğinde 2 yıldan daha az çalışanların şirketlerdeki oranı yüzde 36 iken, 2-5 yıl arası çalışanlar yüzde 34, 6-10 yıl arası çalışanlar ise yüzde 20. 11-15 yıl arası çalışanlar yüzde 6, 16-20 yıl arası çalışanlar yüzde 2, 20 yıldan daha fazla çalışanlar ise yüzde 1 oranında şirketlerde yer alıyor.

En iyi işverenlerde güven oranı yüzde 76

Kadın çalışanların iş yerlerine karşı duygularının olumlu olmasının diğer çalışanlar üzerinde pozitif etki yarattığına dikkat çeken Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak; "Çalışanların şirketin bir parçası olduğunu hissetmesi kurum aidiyetini güçlendiriyor. Bu duygunun temelinde ise kuruma duyulan güven büyük rol oynuyor. Liderlik, saygı, hakkaniyet, gelişim olanakları ve kişisel destek gibi faktörlerin değerlendirildiği Great Place to Work® Best Workplaces for Women araştırmasına göre, en iyi işveren şirketlerindeki kadın çalışanların yüzde 76'sı şirketlerine güven duyuyor. Kadınlar için harika bir iş yeri inşa edilmesi, tüm çalışanlar için harika bir iş yeri yaratılmasına yardımcı oluyor. Hakkaniyetin olumlu etkileri, firmaların hedeflerine giden yolda alacakları mesafeyi kısaltıp, başarıyı yakalamalarını kolaylaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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