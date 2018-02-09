Aidat İsteyen Apartman Yöneticisinin Darbedildiği İddiası
FLASH HABER: AFRİN HAREKATI'NDA 21. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Aidat İsteyen Apartman Yöneticisinin Darbedildiği İddiası

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde aidat istediği için komşusu tarafından darbedildiği ileri sürülen apartman yöneticisi yaralandı.

Aidat İsteyen Apartman Yöneticisinin Darbedildiği İddiası

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde aidat istediği için komşusu tarafından darbedildiği ileri sürülen apartman yöneticisi yaralandı.


İddiaya göre, Yalı Mahallesi'nde apartman yöneticiliği yapan E.A (70) yaklaşık 1,5 yıldır aidat borcunu ödemediği iddia edilen komşusu M.A.K'nin isminin de yer aldığı listeyi apartmanın girişindeki panoya astı.


İsmini burada görerek duruma tepki gösteren M.A.K, apartman çıkışında karşılaştığı E.A'ya saldırdı.


Darp sonucu yaralanan E.A'yı çevreden geçen bir vatandaş M.A.K'nin elinden alarak kurtardı.


E.A. Çiğli Bölge Hastanesinde tedavi altına alındı.


Polis tarafından gözaltına alınan E.A, emniyetteki ifadesi sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


E.A'nın darbedilmesi ve çevreden geçen bir vatandaş tarafından kurtarılma anı apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et