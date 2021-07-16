Aidat borçlarını paylaştı, 4 yıla kadar hapsi istendi
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Aidat borçlarını paylaştı, 4 yıla kadar hapsi istendi

Aidat borçlarını paylaştı, 4 yıla kadar hapsi istendi
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de profesyonel site yöneticiliği yapan Nail Çapar, dışarıdan yöneticiliğini üstlendiği bir sitede geçmişe dönük aidat borçlarını tahsil etmek için apartmanların panosuna borçluların ismi ve borç miktarlarına ilişkin duyuru asınca mahkemelik oldu.

DENİZLİ'de profesyonel site yöneticiliği yapan Nail Çapar, dışarıdan yöneticiliğini üstlendiği bir sitede geçmişe dönük aidat borçlarını tahsil etmek için apartmanların panosuna borçluların ismi ve borç miktarlarına ilişkin duyuru asınca mahkemelik oldu. Bir site sakininin kişisel verilerini paylaştığı gerekçesiyle hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu Çapar hakkında, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu (KVKK) ihlalden 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kentte 4 yıldır profesyonel site yöneticiliği yapan Nail Çapar, bir yıl önce Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi'ndeki bir sitenin yöneticiliğini üstlendi. Çapar, geçmiş yönetimden kalma aidat borçlarının tahsil edilmesi amacıyla site sakinlerine telefonla toplu mesaj gönderdi. Borçlar ödenmeyince Çapar, sitedeki apartmanların içinde yer alan panolara, borçluların isimlerinin ve borç miktarlarının yer aldığı not astı. Bunun üzerine sitede yaşayan ve aidat borçluları arasında yer alan G.Ç., kişisel verilerinin ifşa edildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında ifade veren Nail Çapar, suç kastının olmadığını, görevini yaptığını savundu.

4 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANIYORSavcılık soruşturma sonucunda, aidat borç listesindeki isim ve borç miktarının kişisel veri kapsamına girdiği, blok, daire numarası ile borç bilgileri yazmanın 'Adres bilgisinin paylaşılması' olduğu gerekçesiyle Çapar hakkında dava açtı. Çapar'ın, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 136/1 maddesindeki 'Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle yargılanması talep edildi. Davanın ilk duruşması 8 Haziran'da Denizli Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme bilirkişi incelemesi yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.'BİRÇOK SİTE YÖNETİCİSİ BU YÖNTEMİ KULLANIYOR'Profesyonel yöneticilik yaptığını ve Denizli'de birçok sitenin yöneticisi olarak çalıştığını belirten Çapar, yaşadığı olay nedeniyle şaşkın olduğunu söyledi. Türkiye'de, aidat, ödeme bilgilerin birçok sitede panoya asılarak duyurulduğunu ifade eden Çapar, "Profesyonel site yöneticiliğine 1990'da Almanya'da başladım. 4 yıldır da Denizli'de bu işi yapıyorum. Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince yargılanıyorum. İlk kez böyle bir durumla karşılaştım. Ben kimsenin kişisel verilerini ifşa etmedim. Binada yaşayan herkes zaten birbirini tanıyor. Türkiye'de borç bildirimi asmak gelenekseldir. Birçok site yöneticisi bu yöntemi kullanıyor. Çoğu yönetici ödenmeyen aidat borçlarını panoya asar; görsün de ödesin diye. Çünkü birçok site sakini, 'telefonla mesaj almadım', 'borçlu olduğumu bilmiyordum' diyebiliyor. Bu yüzden panoya asıyorduk. Meğerse bu suçmuş. Artık panoya böyle bir şey asmam" açıklamasında bulundu.'BENİM BAŞIMA GELEN SİZE DE GELMESİN'

Site yöneticilerinin bu konuya dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Çapar, "İş yerime bu konu hakkında gelen ilk tebligatı açıp okuduğumda şok geçirdim. İfade verdim, mahkemeye çıktım. Konu hakkında bir karar verilemedi, bilirkişi incelemesi yapılması istendi. Davanın sonucunu merakla bekliyorum. Site yöneticileri, bu konuya dikkat etsin. Benim başıma gelen size de gelmesin" dedi.


Aidat borçlarını paylaştı, 4 yıla kadar hapsi istendi
Aidat borçlarını paylaştı, 4 yıla kadar hapsi istendi
Aidat borçlarını paylaştı, 4 yıla kadar hapsi istendi
Aidat borçlarını paylaştı, 4 yıla kadar hapsi istendi
Aidat borçlarını paylaştı, 4 yıla kadar hapsi istendi
Aidat borçlarını paylaştı, 4 yıla kadar hapsi istendi
Aidat borçlarını paylaştı, 4 yıla kadar hapsi istendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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Aidat borçlarını paylaştı, 4 yıla kadar hapsi istendi - Haberler
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