AİÇÜ 'Üniversiteni Keşfet' YÖK Sanal Fuarı'nda
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AİÇÜ 'Üniversiteni Keşfet' YÖK Sanal Fuarı'nda

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından dijital ortamda gerçekleştirilen 'Üniversiteni Keşfet' fuarında, üniversite tercihi yapacak gençlere tanıtılıyor.

AİÇÜ 'Üniversiteni Keşfet' YÖK Sanal Fuarı'nda
06.08.2020 14:25 | Son Güncelleme: 06.08.2020 14:29

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından dijital ortamda gerçekleştirilen 'Üniversiteni Keşfet' fuarında, üniversite tercihi yapacak gençlere tanıtılıyor.

Online olarak gerçekleştirilen sanal fuarda öğrencilerle bir araya gelen AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, adayların yönelttiği soruları cevaplandırdı. Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi nedeniyle yüz yüze yapılamayan etkinlikler, dijital platformlarda gerçekleştiriliyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılı tercih dönemine yönelik tanıtım faaliyetlerini sürdüren AİÇÜ, 4-7 Ağustos tarihlerinde YÖK tarafından gerçekleştirilen 'Üniversiteni Keşfet' fuarında öğrencilerle buluştu. https://sanalfuar.yok.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilen sanal fuarda öğrencilerle bir araya gelen Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, öğrencilerin üniversite hakkında merak ettikleri konularla ilgili yönelttikleri soruları cevaplandırdı. Bölümler, programlar, konaklama, burs imkanları, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile sunulan imkanlar gibi adayların merak ettiği tüm konulara açıklık getiren Prof. Dr. Karabulut, öğrencileri bilimin sevgiyle bütünleştiği 'Doğunun yükselen ışığı' üniversiteye beklediklerini söyledi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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