AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, TÜRKŞEKER Genel Müdürü Alkan'ı misafir etti

09.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:32

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Türkiye Şeker Fabrikaları (TÜRKŞEKER) Genel Müdürü Mücahit Alkan'ı misafir etti.



Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a nezaket ziyaretinde bulunan TÜRKŞEKER Genel Müdürü Mücahit Alkan, Prof. Dr. Karabulut başarılı çalışmaları ile üniversitenin, sahip olduğu fiziki, sosyal ve kültürel birikimle bölge için çok önemli bir eğitim kurumu haline geldiğini söyledi.



Prof. Dr. Karabulut, kentin adeta bacasız fabrikası olan üniversitenin Ağrı'nın gelişimine katkı sunmaya devam edeceğini belirtti. - AĞRI

Kaynak: İHA