AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT'tan YÖK Başkanı Prof. Dr. ÖZVAR'a Hayırlı Olsun Ziyareti
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AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT'tan YÖK Başkanı Prof. Dr. ÖZVAR'a Hayırlı Olsun Ziyareti

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT'tan YÖK Başkanı Prof. Dr. ÖZVAR'a Hayırlı Olsun Ziyareti
Bültenler - Haberler | Güncel

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol ÖZVAR'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

YÖK'te gerçekleşen ziyarette AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUTU, yeni görevinden dolayı YÖK Başkanı Prof. Dr. ÖZVAR'ı tebrik etti.

Ziyarette, Prof. Dr. KARABULUT, üniversitedeki çalışmalar hakkında Prof. Dr. ÖZVAR'a bilgi verdi.

Kaynak: Bültenler

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AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT'tan YÖK Başkanı Prof. Dr. ÖZVAR'a Hayırlı Olsun Ziyareti - Haberler
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