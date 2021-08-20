AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT'tan YÖK Başkanı Prof. Dr. ÖZVAR'a Hayırlı Olsun Ziyareti
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol ÖZVAR'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
YÖK'te gerçekleşen ziyarette AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUTU, yeni görevinden dolayı YÖK Başkanı Prof. Dr. ÖZVAR'ı tebrik etti.
Ziyarette, Prof. Dr. KARABULUT, üniversitedeki çalışmalar hakkında Prof. Dr. ÖZVAR'a bilgi verdi.
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