AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut'tan YKS'ye girecek adaylara başarı dileği ve uyarılar

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı'da yaklaşık 16.500 adayın katılımı ile Merkezde 44, Doğubayazıt'ta 12 ve Patnos'ta 12 olmak üzere toplam 68 sınav binasında yaklaşık 2500 görevli ile 26/27 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim...

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı'da yaklaşık 16.500 adayın katılımı ile Merkezde 44, Doğubayazıt'ta 12 ve Patnos'ta 12 olmak üzere toplam 68 sınav binasında yaklaşık 2500 görevli ile 26/27 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2021) için yapılan hazırlıkları yakından takip ettiklerini belirterek, YKS'ye girecek tüm Ağrılı gençlerimize başarı dileğinde bulundu.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut başkanlığında 24 Haziran 2021 tarihinde ilgili Kurum temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen ÖSYM İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında YKS'de özellikle Pandemi Sürecine ilişkin alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken düzenlemeler detaylı olarak değerlendirildi ve hazırlıklar gözden geçirildi. AİÇÜ Rektör Prof. Dr. Karabulut, sınav görevlileri için Ağrı ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerince yapılan bilgilendirme toplantıları ile hazırlıkların tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, geleceğimizin teminatı gençlerimizin sağlıklı ve rahat bir ortamda YKS' ye girebilmeleri için alınan tedbirlere ilişkin olarak özellikle aşağıda sıralanan hususlara adaylar ve velilerinin dikkatini çekti.

Tüm adaylara ve görevlilere ÖSYM tarafından maske ve eldiven dağıtılacaktır.

İsteyen kendi maskesini de getirebilecektir.

Sınav binaları sınavlardan önce dezenfekte edilecektir.

Sınav Salonları sürekli havalandırılacaktır.

Sınav Salonlarındaki oturma düzeni sosyal mesafe mümkün olduğu kadar korunacak şekilde yapılmıştır.

Sosyal mesafeyi korumak için okul bahçelerine adaylar ve görevliler hariç kimse alınmayacaktır.

Toplu taşıma araçları daha sık çalışacaktır.

Nüfus Müdürlükleri 26.06.2021 tarihinde; 07.00 - 17.00 saatlerinde, 27.06.2021 tarihinde; 07.00 - 15.30 saatlerinde açık olacaktır.

YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla hijyen kurallarına uyulmasının önem arz ettiğini belirten Prof. Dr. Karabulut, sınav binalarının önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için sınava adaylar ile birlikte en fazla bir yakınlarının gelmesi çağrısında bulundu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı