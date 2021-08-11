AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT, NEÜ Rektörü Prof. Dr. ZORLU'yu Misafir Etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT, NEÜ Rektörü Prof. Dr. ZORLU'yu Misafir Etti

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT, NEÜ Rektörü Prof. Dr. ZORLU'yu Misafir Etti
Bültenler - Haberler | Güncel

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem ZORLU ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan'ı misafir etti.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT'a nezaket ziyaretinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem ZORLU ve beraberindekiler, genç bir eğitim yuvası olan üniversitenin kısa zamanda gösterdiği akademik gelişim ve fiziki yapılaşmanın memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Prof. Dr. KARABULUT, 'Bilimin Sevgi ile Bütünleştiği Üniversite' anlayışı ile gerçekleştirilen atılımlarla AİÇÜ'nün ülkemiz ve dünyadaki eğitim kurumları arasındaki yerini üst sıralara taşıdıklarını, bilim dünyasına yaptıkları katkının artarak devam edeceğini söyledi.

Ziyarette, her iki üniversitenin önümüzdeki dönemlerde yapabilecekleri işbirlikleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Dündar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Haluk Levent Berdan Mardini Mohammed Al Saloussi
Spor Fatih Terim Merve Çoban Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT, NEÜ Rektörü Prof. Dr. ZORLU'yu Misafir Etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 15:19:12. #1.16#

title