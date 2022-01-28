AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut karla mücadele eden personel ile bir araya geldi

AĞRI (İHA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversitede karla mücadele çalışmasını gece gündüz demeden özverili bir şekilde sürdüren personel ile toplantıda bir araya geldi.

AİÇÜ Konukevinde gerçekleştirilen toplantıya, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcıları, Üniversite Genel Sekreteri ile ilgili idari personel ve karla mücadele ekibi katıldı. Toplantıda konuşan Prof. Dr. Karabulut, "Dondurucu soğuk ve yoğun kar yağışına rağmen üniversitenin karla mücadele ekibinin greyder, dozer, kar püskürtme vb. araçlarla sabah erken saatlerden akşam geç vakitlere kadar var güçleriyle yapmış oldukları fedakarca çalışmalar neticesinde zamanında temizlenmekte ve bu özverili çalışmalarından dolayı eğitim-öğretim faaliyeti ve ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmamaktadır" diye konuştu.

Toplantı, Prof. Dr. Karabulut'un kar temizleme faaliyetini sürdüren personele teşekkür belgesi takdim etmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - AĞRI