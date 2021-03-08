AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Kadınlar Günü'nü gül dağıtarak kutladı
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AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Kadınlar Günü'nü gül dağıtarak kutladı

08.03.2021 16:58 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:03
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Kadınlar Günü'nü gül dağıtarak kutladı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara gül takdim etti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara gül takdim etti.

AİÇÜ Konukevinde kadınlar onuruna düzenlenen programda Üniversitede akademisyen ve idari personel olarak çalışan kadınlar ile Ağrılı kadınlarla bir araya gelen AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, gül verdiği kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Toplumun en önemli dinamiği olan kadınların, birey, eş, anne ve gönüldaş olarak hayatın tüm alanlarını kuşattığını belirten Prof. Dr. Karabulut, "Kur'an-ı Kerim'de Nisa Suresi'ndeki 'Kadınlarınızla iyi geçinin' Ayeti, Hz. Muhammed'in 'Sizin hayırlınız, kadınlara hayırlı olandır (iyi davranandır)' Hadis-i Şerifi ve merhum büyük ozan Neşet Ertaş'ın 'Kadınlar insandır, biz insanoğlu' ifadesi, İslamiyet'in, gelenek ve göreneklerimizin kadınlara verdiği değeri göstermektedir. Aziz Milletimizin tarihsel serüveninde kadınlar erkeklerle birlikte omuz omuza mücadele etmiş, Cumhuriyetin gelişmesinde ve yükselmesinde, ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasında önemli bir rol oynamışlardır. Hemen her alanda başarılara imza atan kadınlarımızın sayısının artması, ülkemiz adına gurur kaynağı olmaktadır" diye konuştu.

Misafir kadınlara "Bir aile olarak, birbirinizin Cenneti olun, Cehennemi olmayın" tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Karabulut, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını söyledi. - AĞRI

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Kadınlar Günü'nü gül dağıtarak kutladı
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Kadınlar Günü'nü gül dağıtarak kutladı
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Kadınlar Günü'nü gül dağıtarak kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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