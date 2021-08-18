Ağrı'da temeli atılacak olan Tıp Fakültesi binasının inşaat alanında incelemelerde bulundu.
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Ağrı'da temeli atılacak olan Tıp Fakültesi binasının inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Ağrı'da temeli atılacak olan Tıp Fakültesi binasının inşaat alanında incelemelerde bulundu.
Bültenler - Haberler | Güncel

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT ile AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem ÇELEBİ, Eylül ayında temeli atılacak olan Tıp Fakültesi binasının inşaat alanında incelemelerde bulundu.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem ÇELEBİ ve beraberindekiler, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT'u ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. KARABULUT'a 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlayacak olmasından dolayı hayırlı olsun ziyaretinde bulunan AK Parti Ağrı Milletvekili ÇELEBİ, Prof. Dr. KARABULUT'un üniversitenin akademik, fiziki, sosyal ve kültürel gelişimi konusundaki çalışmalarının şehrin kalkınmasına da olumlu etki sağladığını belirtti.

Bilimin Sevgi ile Bütünleştiği Üniversite anlayışı ile çıktıkları yolda akademisyeni, öğrencisi ve idari personeli ile huzurlu bir eğitim yuvası oluşturduklarını ifade eden Prof. Dr. KARABULUT, AK Parti Milletvekili ÇELEBİ ile üniversitenin mevcut durumu, geleceğe yönelik planlamalar ve 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Prof. Dr. KARABULUT ile AK Parti Ağrı Milletvekili ÇELEBİ, Eylül ayında temeli atılacak olan Tıp Fakültesi binasının inşaatında incelemelerde bulunarak, yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Kaynak: Bültenler

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