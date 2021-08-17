AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT, Başarılı Sporcuyu Tebrik Etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT, Başarılı Sporcuyu Tebrik Etti

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT, Başarılı Sporcuyu Tebrik Etti
Bültenler - Haberler | Güncel

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda 2'nci olan Yusuf İNCEKAYA'yı elde ettiği başarıdan dolayı kutladı.

Türkiye Bedensel Engeliler Spor Federasyonu'nca 10-12 Ağustos tarihlerinde Gaziantep'de düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonasına, 48 kulüpten 143 sporcu katıldı. AİÇÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nden Öğr. Gör. Baykal KARATAŞ gözetiminde hazırlandığı Şampiyonaya Sağlık Kültür ve Spor Kulübü adına katılan ve IC Vakfı'nın da katkı sunduğu Yusuf İNCEKAYA, 100 metre kurbağalama stilinde birçok rakibini geçerek Türkiye 2'ncisi, 200 metre karışık stilde de Türkiye 3'ncüsü oldu.

Şampiyon sporcu ile ailesini makamında kabul eden Rektör Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, sosyal sorumluluk projesi kapsamında destek verdikleri İNCEKAYA'yı elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti. AİÇÜ olarak engelli çocuklara her zaman destek olduklarını ifade eden Prof. Dr. KARABULUT, başarılı yüzücüden daha iyi dereceler beklediklerini söyledi.

Kaynak: Bültenler

Son dakika haber! Türkiye'de 18 bin 163 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber! Türkiye'de 18 bin 163 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, kendi ülkelerine yabancıların gözünden bakan özgüven yoksunlarına rağmen ekonomide, tarımda, ticarette başarı...
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, kendi ülkelerine yabancıların gözünden bakan özgüven yoksunlarına rağmen ekonomide, tarımda, ticarette başarı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ASO 2. OSB) Türkiye'nin kapasitesini Türk sanayisinin gücünü görmek isteyenleri sırça köşklerinden ahkam kesmek yerine,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ASO 2. OSB) Türkiye'nin kapasitesini Türk sanayisinin gücünü görmek isteyenleri sırça köşklerinden ahkam kesmek yerine,...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cimilli İbo Hande Yener Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Mustafa Er Lionel Messi Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT, Başarılı Sporcuyu Tebrik Etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 08:36:14. #1.15#

title