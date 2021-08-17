AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT, Başarılı Sporcuyu Tebrik Etti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda 2'nci olan Yusuf İNCEKAYA'yı elde ettiği başarıdan dolayı kutladı.

Türkiye Bedensel Engeliler Spor Federasyonu'nca 10-12 Ağustos tarihlerinde Gaziantep'de düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonasına, 48 kulüpten 143 sporcu katıldı. AİÇÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nden Öğr. Gör. Baykal KARATAŞ gözetiminde hazırlandığı Şampiyonaya Sağlık Kültür ve Spor Kulübü adına katılan ve IC Vakfı'nın da katkı sunduğu Yusuf İNCEKAYA, 100 metre kurbağalama stilinde birçok rakibini geçerek Türkiye 2'ncisi, 200 metre karışık stilde de Türkiye 3'ncüsü oldu.

Şampiyon sporcu ile ailesini makamında kabul eden Rektör Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, sosyal sorumluluk projesi kapsamında destek verdikleri İNCEKAYA'yı elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti. AİÇÜ olarak engelli çocuklara her zaman destek olduklarını ifade eden Prof. Dr. KARABULUT, başarılı yüzücüden daha iyi dereceler beklediklerini söyledi.

Kaynak: Bültenler