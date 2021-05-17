AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, balkan şampiyonu sporcuyu kutladı
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AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, balkan şampiyonu sporcuyu kutladı

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, balkan şampiyonu sporcuyu kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Romanya'da gerçekleştirilen Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 6 bin metrede birinci olan AİÇÜ Spor Bilimleri Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Mehmet Vefa Aydemir'i elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Romanya'da gerçekleştirilen Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 6 bin metrede birinci olan AİÇÜ Spor Bilimleri Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Mehmet Vefa Aydemir'i elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, öğrencilerin uluslararası ve ulusal şampiyonalarda gösterdikleri üstün performans ve başarıdan dolayı mutlu olduklarını, üniversitenin tüm imkanları ile öğrencilerin yanında olduğunu belirtti.

Spor Bilimleri Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Mehmet Vefa Aydemir, 15 Mayıs 2021'de gerçekleştirilen Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'ndan birincilikle döndü. Aydemir, kıyasıya rekabetin yaşandığı Romanya'nın Campulung Moldovenesc kentindeki Balkan Dağ Şampiyonası'nda U20 Erkeklerde 6000 metrelik parkuru 28: 40 ile tamamlayarak şampiyon oldu. - AĞRI

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, balkan şampiyonu sporcuyu kutladı
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, balkan şampiyonu sporcuyu kutladı
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, balkan şampiyonu sporcuyu kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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