AİÇÜ Rektörü Karabulut yabancı öğrencilerle buluştu

25.10.2019 12:54

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdülhalik Karabulut, İslami İlimler Fakültesi bünyesinde açılan ve öğrencilerinin tamamının yabancı olması özelliği ile Türkiye'de ilk olan Arapça bölümü öğrencileri ile bir araya geldi.

Malezya, Somali, Nijerya, Suriye, İran, Endonezya, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Çin'den gelen 84 öğrenci ile bir araya gelen Karabulut, fakültenin yüzde 100 Arapça eğitimi veren bölümde öğrencilerin tamamının yabancı olması özelliği ile Türkiye'de tek olduğunu söyledi.

'Doğudan Yükselen Işık' parolasıyla çıktıkları yolda her zaman olduğu gibi öncü olmaya devam edeceklerini ifade eden Karabulut, "İyi niyet üzerine kurulu ensar ve muhacir kardeşliği temelinde tüm öğrencilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Farklı ülkelerden gelen ve burada misafirimiz olan siz değerli öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Sizlerden tek isteğimiz kendinizi yetiştirmeniz ve aldığınız eğitimle, insanlığa en iyi hizmeti sunmanızdır." diye konuştu.

İslami İlimler Fakültesi Konferans Salonundaki öğrenci buluşmasına, akademisyen ve idari personeller de katıldı.

Kaynak: AA