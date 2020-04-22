AİÇÜ Rektörü Karabulut'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Abdulhalik Karabulut, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Abdulhalik Karabulut, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Rektör Karabulut yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en samimi hissiyatımla kutluyorum. Bugün ülkenin her köşesinde, Millet iradesinin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük coşku ve gururla kutluyoruz. Geleceğimizin teminatı olan en kıymetli hazinemiz çocuklarımızı, ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek; kendi başına karar verebilen, kendine güvenen, hayatın güçlükleriyle baş edebilecek ölçüde donanımlı, girişimci, ufku geniş, değerlerine bağlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak ortak sorumluluğumuz ve hedefimizdir. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Birinci Meclisimizin kahraman üyelerini ve bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Coşkumuzun ve yaşama sevincimizin sürekli olması ve Evde Kal Sağlıkla Kal dileklerimle tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum." - AĞRI

Kaynak: İHA