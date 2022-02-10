AİÇÜ Rektör Prof. Dr. KARABULUT, TURKOVAC Aşı Çalışmalarına Katıldı

Türkiye'de 50 yıl sonra geliştirilen aşı olma özelliği ile tıp tarihine geçen Turkovac, Ağrı'da uygulanmaya başlandı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yerli COVID-19 aşısı TURKOVAC'ın aşılama çalışmalarına katılan AİÇÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, acil kullanım onayı alan aşının çok ciddi bir emeğin ürünü olduğunu ve ülkemizin önemli bir başarıya imza attığını söyledi.

Tüm yurtta uygulanmaya başlanan TURKOVAC'ın bilim insanlarımızın büyük özverileri ile ortaya çıkan önemli bir hikâye olduğunu belirten Prof. Dr. KARABULUT, "41 merkez 28 ilde yürütülen çalışmalarla Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı klinik çalışması yapılarak üretilen yerli aşımız, milletimizin hizmetine sunuldu. Son iki yıldır tüm dünyayı etkileyen COVID-19 ile mücadelede önemli bir adım olan TURKOVAC'a öncülük eden ve büyük bir irade ortaya koyan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'a, Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin KOCA'ya ve tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Bültenler - Güncel