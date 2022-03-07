AİÇÜ'nün ev sahipliğinde ÜNİLİG salon futbolu müsabakaları başladı

AĞRI (İHA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin (AİÇÜ) ev sahipliğinde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 2021-2022 öğretim yılı ÜNİLİG Salon Futbolu 2. Lig grup müsabakları başladı.

AİÇÜ 15 Temmuz Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakaya AİÇÜ, Batman, Fırat, Hakkari, Mardin ve Muş Alparslan Üniversiteleri katıldı. 5'i kadın toplam 10 takımın katıldığı müsabakalarda, ekipler bir üst lige yükselmek için kıyasıya mücadele edecek. Proje hakkında açıklamalarda bulunan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Gökhan Bayraktar, "Bu proje Türkiye Üniversitesi Federasyonu Kolları Başkanlığı grup müsabakası. Grubun birini de bize vermek istediler. 5 takımın katılımıyla turnuvayı gerçekleştiriyoruz. Farklı illerden gelen takımlarımız var. Biz ev sahibi olarak gelen takımların sevk ve idaresini gerçekleştiriyoruz. Buradaki organizasyonun başarılı bir şekilde yürütülmesine gayret ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - AĞRI