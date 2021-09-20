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AİÇÜ'lü öğrenciler Türkiye birincisi oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
AİÇÜ'lü öğrenciler Türkiye birincisi oldu

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin (AİÇÜ) öğrencileri Kemalettin Demirbaş ile Habip Demirbaş, ilham kaynağı oldukları çırpan kanat İHA teknolojisinde Rümeysa Demirbaş'la birlikte, Teknofest 2021 Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları Yarışmalarında Altın Performans Ödülünü...

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin (AİÇÜ) öğrencileri Kemalettin Demirbaş ile Habip Demirbaş, ilham kaynağı oldukları çırpan kanat İHA teknolojisinde Rümeysa Demirbaş'la birlikte, Teknofest 2021 Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları Yarışmalarında Altın Performans Ödülünü kazanarak Türkiye birincisi oldu.

AİÇÜ Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü öğrencileri Kemalettin Demirbaş ile Habip Demirbaş, geçtiğimiz yıl "Robot Kuş" projesi ile Tübitak 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Teknofest Festivali "Savunma, Uzay ve Havacılık" kategorisinde Türkiye ikincisi olmuşlardı.

Danışmanları Meslek Yüksekokulu'ndan Doç. Dr. Bünyamin Aygün ve Öğr. Gör. Ahmet Özmen gözetiminde tasarladıkları alçak ve orta irtifada uçabilen "Robot Kuş" projesi ile Teknofest'te sabit kanat, döner kanat, hibrit kategorilerinden sonra çırpan kanat kategorisinin eklenmesine esin kaynağı olan Kemalettin Demirbaş ve Habip Demirbaş ile AİÇÜ Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği bölümü öğrencisi Rümeysa Demirbaş'tan oluşan Mekatronikçi Tayfam takımı, 13-18 Eylül 2021 tarihleri arasında Bursa'da gerçekleştirilen Teknofest 2021 Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları Yarışmalarında Altın Performans Ödülünü kazanarak Türkiye birincisi oldu.

Bir kuş gibi kanat çırparak uçan İHA'nın 1 metre kanat açıklığına sahip olduğunu belirten öğrencilerden Kemalettin Demirbaş, "Kuyruk manevra kabiliyeti ile yön alan robot kuş, üzerinde bulundurduğu pusula, barometre, jiroskop ve GPS modülleri ile otonom uçuş yeteneğine sahiptir. 10-12 kilometre irtifaya çıkabilen, havada aktif kanat çırpma ile 20 dakika uçuş yapmakta olan robot kuş, ek olarak süzülebilme özelliği ile 30-40 dakika uçuş süresine sahiptir. Bu süreler kullanılacak batarya gücü ile artırılabilir" dedi.

Öğrencilerden Habip Demirbaş, "Tasarlanan robot kuş İHA havalimanlarında, tarım arazilerinde, arı kovanlarında ve güneş panellerinde tahribata neden olan kuş sürülerinden korumak için kullanılabilir. Devriye uçuşu yaptığı bölgelerde, kuşların tedirgin olmasına sebep olarak kuşların bir sonraki yuvalama döneminde o bölgeden uzaklaşmalarını sağlayacaktır. Türkiye'de ilk olan bu proje tasarımı itibari ile kamufle olarak askeri casusluk, kaçakçılık ve göçmen geçişlerinin kontrol edilmesi gibi görevler için kullanılabilecektir" dedi.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, geçen yıl Türkiye ikincisi olan, bu sene de başarılarını sürdürerek Türkiye birincisi olan öğrencileri ve danışmanlarını elde ettikleri büyük başarıdan dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - AĞRI

AİÇÜ'lü öğrenciler Türkiye birincisi oldu

AİÇÜ'lü öğrenciler Türkiye birincisi oldu

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