AİÇÜ'lü öğrenci Kick Boks'ta altın madalyanın sahibi oldu
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AİÇÜ'lü öğrenci Kick Boks'ta altın madalyanın sahibi oldu

AİÇÜ'lü öğrenci Kick Boks'ta altın madalyanın sahibi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Spor Bilimleri Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Tuba Çolo, Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Ferdi Büyük ve Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Spor Bilimleri Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Tuba Çolo, Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Ferdi Büyük ve Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldu.

Şırnak'ta 1-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Ferdi Büyük ve Gençler Kick Boks Şampiyonasına yaklaşık 1500 sporcu katıldı. Turnuvaya Hüseyin Oflaz yönetiminde hazırlanan AİÇÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Tuba Çolo, başarılı bir turnuva geçirerek 52 kg K-1 Style Büyükler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Çolo, 15-24 Ekim 2021 tarihleri arasında Dünya Kick Boks Organizasyonlar Birliği (WAKO) tarafından İtalya'da düzenlenecek Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.

AİÇÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekili Dr. Öğr. Üyesi Serkan T. Aka, AİÇÜ Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Mehmet Fatih Karaoğlan, Şampiyon öğrenci Tuba Çolo ve antrenör Hüseyin Oflaz'ı makamında kabul eden AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AİÇÜ'yü ve Ağrı'yı şampiyonada başarıyla temsil eden Çolo'yu ve antrenörünü, elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik etti. Prof. Dr. Karabulut, Üniversite olarak tüm sporcuların yanlarında olduklarını, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek olmaya devam edeceklerini söyledi. - AĞRI

AİÇÜ'lü öğrenci Kick Boks'ta altın madalyanın sahibi oldu
AİÇÜ'lü öğrenci Kick Boks'ta altın madalyanın sahibi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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