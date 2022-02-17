AİÇÜ'lü kayakçılar Türkiye 3'üncüsü oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AİÇÜ'lü kayakçılar Türkiye 3'üncüsü oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
AİÇÜ'lü kayakçılar Türkiye 3'üncüsü oldu

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Muş'ta düzenlenen "Üniversitelerarası Kayak Kuzey Disiplini Türkiye Şampiyonası'nda, takım halinde Türkiye üçüncüsü oldu.

AĞRI (İHA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Muş'ta düzenlenen "Üniversitelerarası Kayak Kuzey Disiplini Türkiye Şampiyonası'nda, takım halinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Muş Alparslan Üniversitesi iş birliğiyle 15-16 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Üniversitelerarası Kayak Kuzey Disiplini Türkiye Şampiyonası'na 9 üniversiteden 41 sporcu katıldı. Güzeldağ Kayak Merkezi'nde Klasik ve Serbest Yarışlar kategorisinde gerçekleştirilen şampiyonada, AİÇÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, takım sıralamasında erkekler kategorisinde Türkiye 3'üncüsü olurken, Muş Alparslan Üniversitesi birinci, Atatürk Üniversitesi ise ikinci oldu. - AĞRI

AİÇÜ'lü kayakçılar Türkiye 3'üncüsü oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor

Türkiye, Kayak, Ağrı, Muş, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title