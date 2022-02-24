AİÇÜ'lü Atlet GÖNEN, Dünya Şampiyonası'nda Ülkemizi Temsil Edecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye ÜNİLİG Kros Şampiyonası, Iğdır Üniversitesi yerleşkesinde yapıldı. Şampiyonaya, AİÇÜ, Ankara Gazi, Kayseri Erciyes, Niğde Ömer Halisdemir, Diyarbakır Dicle, Hatay Mustafa Kemal, Erzurum Atatürk, Van Yüzüncüyıl, Muş Alparslan, Iğdır ve Siirt Üniversiteleri ile Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi'nden 48 sporcu katıldı.

Sporcuların zorlu parkurda kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada, AİÇÜ Spor Bilimleri Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Yayla GÖNEN, Türkiye ÜNİLİG Kros Şampiyonası kadın kategorisinde şampiyon oldu. GÖNEN, 12 Mart'ta Portekiz'de düzenlenecek Dünya Üniversiteler Kros Şampiyonası'nda AİÇÜ'yü temsil edecek.

Büyükler kadın kategorisinde AİÇÜ kadın takımının ikinci olduğu şampiyonada Muş Alparslan Üniversitesi birinci, Siirt Üniversitesi ise üçüncü oldu. AİÇÜ erkek takımı ise şampiyonayı büyükler erkek kategorisinde Türkiye dördüncüsü olarak tamamladı.

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