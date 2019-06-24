AİÇÜ ile İran Bonab Üniversitesi Arasında Akademik İşbirliği Protokolü İmzalandı

Ziyaret kapsamında iki üniversite arasında akademik işbirliği, öğrenci değişimi, ortak bilimsel projelerin ve faaliyetlerin yürütülmesi gibi konuları kapsayan protokol imzalandı.

Aynı coğrafyayı paylaştığımız ve birçok ortak kültürel değere sahip olduğumuz İran'daki üniversitelerle işbirliğini geliştirmeye önem verdiklerini söyleyen AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, nazik ziyaretleri için Rektör Prof. Dr. Hossein Piri'ye teşekkür ederek kendilerini üniversitede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirtti. Prof. Dr. Hossein Piri de üniversiteyi çok beğendiğini, özellikle Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı bilimsel alt yapısının çok iyi olduğunu söyleyerek kendilerine gösterilen misafirperverlikten ötürü Rektör Prof. Dr. Karabulut'a teşekkür etti

Kaynak: Bültenler