AİÇÜ ile Başakşehir Akademisi İlham Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı

04.10.2019 11:14

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile Başakşehir Akademisi İlham Vakfı Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı



Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile Başakşehir Akademisi İlham Vakfı arasında İslami İlimler Fakültesi bünyesinde açılan ve öğrencilerinin tamamının yabancı uyruklu olması özelliği ile Türkiye'de ilk olan Arapça Bölümünün yurt dışında tanıtımı ve tercihi noktasında işbirliği protokolü imzalandı.



AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile Vakıf Başkanı Prof. Dr. İmadettin Al Raşit, bilimsel ve eğitsel işbirliğine imkan sağlayacak bir protokole imza attı. İmzalanan protokole göre Üniversite ile Vakıf arasında, Üniversitede yabancı öğrenci sayısını artırmak ve eğitim-öğretim etkinliklerinin uluslararası düzeyde tanınırlığını yükseltmek amacıyla çeşitli programlar organize edilecek.



Akademi ile ortak projelerin uygulanmasına imkan sağlayacak olan protokolün önemli olduğunu belirten Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karabulut, eğitim-öğretim materyallerinin ve ihtiyaç halinde üniversiteye nitelikli akademik personel temininin yanı sıra seminer, sempozyum, kongre ve konferans gibi bilimsel faaliyetlerde vakıf tarafından üniversiteye destek verileceğini söyledi. - AĞRI

Kaynak: İHA