AİÇÜ engelsiz yaşamda 3 mekanda ödül aldı
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AİÇÜ engelsiz yaşamda 3 mekanda ödül aldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin (AİÇÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Engelsiz Erişim Ödülleri'nde üç birim ile Mekanda Erişilebilirlik Bayrağı ödülünü aldığı bildirildi.

AİÇÜ engelsiz yaşamda 3 mekanda ödül aldı
27.06.2020 11:53 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:56

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin (AİÇÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Engelsiz Erişim Ödülleri'nde üç birim ile Mekanda Erişilebilirlik Bayrağı ödülünü aldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyokültürel etkinliklere ulaşmalarında farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirilen "Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni"nin Kovid-19 salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Engelsiz Erişim Ödülleri'ne 116 üniversiteden 841 başvuru yapıldığı bildirilen açıklamada, "Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, 431 başvurunun yapıldığı 2020 Yılı Mekanda Erişebilirlik Bayrağı kategorisinde Meslek Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Öğrenci Yaşam Merkezi binaları ile Turuncu Bayrak aldı." bilgisi paylaşıldı.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, geçen yıl 3 kategoride 4 birimle alınan 11 ödülün yanına yeni birimler ekleyerek engelli dostu üniversite anlayışını pekiştirdiklerini anlatarak engelli öğrencilerin her ihtiyacını karşılayan, bilginin sevgiyle bütünleştiği üniversiteyi her anlamda model bir eğitim yuvası haline getirdiklerini aktardı.

Kaynak: AA

Manşet

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